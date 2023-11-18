На трассе Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница

Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

© Видео: ГУ МЧС по Свердловской области © Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области сегодня рано утром в гостинице, которая расположена на трассе Пермь-Екатеринбург, загорелась крыша. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

Сотрудники и постояльцы гостиницы эвакуировались своими силами, пострадавших нет. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать огонь. В тушении задействовали восемь единиц техники. Привлечено 25 человек.