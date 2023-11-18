Украинский беспилотник сбит в Брянской области
Сорвана очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российской территории.
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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Военные сорвали очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории, говорится в сообщении.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.