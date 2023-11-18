Пленный Бондоренко призвал отказываться от службы даже под угрозой тюрьмы

Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Николай Бондоренко посоветовал украинцам отказываться от мобилизации, даже если придется сесть в тюрьму. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Дорогие товарищи, если кто идет служить, - лучше не идите, лучше сядьте», - сказал он.

Николай - мобилизованный, стрелок. По его словам, сам он не пошел бы служить, но заставили. Сказали: или сядешь, или идешь служить.

Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.