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Пленный Бондоренко призвал отказываться от службы даже под угрозой тюрьмы

08:18 18.11.2023
Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Николай Бондоренко посоветовал украинцам отказываться от мобилизации, даже если придется сесть в тюрьму. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Дорогие товарищи, если кто идет служить, - лучше не идите, лучше сядьте», - сказал он.

Николай - мобилизованный, стрелок. По его словам, сам он не пошел бы служить, но заставили. Сказали: или сядешь, или идешь служить.

Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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