Пленный Бондоренко призвал отказываться от службы даже под угрозой тюрьмы
Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Пленный украинец Николай Бондоренко посоветовал украинцам отказываться от мобилизации, даже если придется сесть в тюрьму. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«Дорогие товарищи, если кто идет служить, - лучше не идите, лучше сядьте», - сказал он.
Николай - мобилизованный, стрелок. По его словам, сам он не пошел бы служить, но заставили. Сказали: или сядешь, или идешь служить.
Бондоренко повезло: он почти не повоевал, остался жив и попал в плен.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.