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Борьба за 380 граммов счастья: как неонатологи спасают недоношенных детей

Дария Сенникова
07:55 18.11.2023
Неонатологов и реаниматологов Московского областного перинатального центра часто называют богами. И это не просто так. Они спасают малышей, у которых еще 5-10 лет назад не было шансов выжить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Объятия и слезы - но только от счастья: вся семья Сониных в сборе, и реаниматолог Московского областного перинатального центра для них - родной человек. От действий медика зависело, выживут ли двойняшки, родившиеся на четыре месяца раньше срока.

«Я всегда говорю, что здесь работают волшебники и боги. Тося родилась весом 600 граммов, Витя - 800. Папа держал вот так - на двух ладошках», - говорит мама Александра Сонина.

Для Сониных, как и для тысяч других семей, врачи перинатальных центров делают невозможное. Здесь готовы прооперировать любой врожденный порок. Но сначала крошечным пациентам нужно хотя бы немного подрасти. И тут снова все на плечах медиков.

«Самый маленький пациент, который выхаживался в нашем отделении успешно, выписан домой, это было 5 лет назад, - родился с массой тела 380 граммов. Сейчас у нас в одной палате лежит ребенок с массой 450 граммов и ребенок с массой 5 килограммов. Разница в весе в 10 раз. Сами понимаете, насколько это сложно», - говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Максим Кондратьев.

Вот оно - хрупкое счастье, за каждый грамм борются по несколько месяцев. Конструкция современного инкубатора, или как говорят врачи - кювеза, имитирует для младенца утробу матери. Приборы контролируют сердечный ритм, уровень кислорода и другие показатели. Но и мамы - рядом. Врачи говорят, что время, проведенное с самым родным человеком, исцеляет лучше любых лекарств.

Самое современное оборудование, просторные палаты, удобные процедурные и кабинеты. Все это в каждом перинатальном центре страны. А их уже 142. В некоторых регионах - сразу несколько. Благодаря усилиям врачей выживаемость детей с очень низкой массой тела выросла в разы. Меньше стало и преждевременных родов. Это тоже заслуга медиков.

«Есть детки, которые родились в 500 граммов, и у них тоже великолепные результаты. Поэтому, конечно, преждевременные роды и недоношенный ребенок, даже самый маленький, это не приговор. Мы можем семье помочь и все вместе справиться», - говорит заместитель главного врача по педиатрической помощи Анастасия Петрова.

Восстановление может занять несколько месяцев. Но это ничто по сравнению с тем счастьем, которое обязательно будет.

В перинатальных центрах встречают своих уже бывших пациентов. Это - традиция: 17 ноября, в Международный день недоношенного ребенка, врачей навещают родители и дети. Ведь самый лучший подарок для медиков - видеть, как растут и развиваются те, кто поторопился появиться на свет.

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