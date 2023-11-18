В Мариуполе бойцы отряда разминирования провели урок для школьников

Детям рассказали о правилах поведения и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, показали образцы вооружения, средств связи, разведки и защиты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Мариуполе бойцы сводного отряда разминирования инженерных войск в рамках программы начальной военной подготовки провели урок для старшеклассников и юнармейцев средней общеобразовательной школы № 29. Об этом рассказали Минобороны России.

Учащимся не только рассказали о правилах поведения и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, но и показали образцы вооружения, средств связи, разведки и защиты. Детей ознакомили и с характеристиками оружия и спецсредств.

Ребята также могли одеть на себя бронежилет и шлем, взять в руки автомат и ощутить себя настоящими бойцами российской армии. Кроме того, учащиеся в подарок получили книги, письменные принадлежности, пластилин, краски и альбомы.

После занятия военные получили из рук первоклассников самодельные бумажные фигурки животных. Также инженеры ответили на вопросы ребят и выслушали теплые пожелания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.