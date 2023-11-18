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Дальнобойная «Настя»: как артиллеристы обустраиваются и работают «на передке»

Анатолий Бородкин
06:57 18.11.2023
После нескольких залпов подряд - пауза. Расчет пережидает в блиндажах не меньше получаса. Ответки нет - значит, результативно, предполагают артиллеристы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчет отрабатывает «цель за двадцатку». В переводе с фронтового на обывательский это значит, что дальность стрельбы - больше 20 километров. Это расстояния для «Гиацинтов» близкие к максимальным. Но на точность это не влияет: сказывается опыт артиллеристов.

Ответки от противника на позициях одного из самых напряженных участков Купянского направления ждут всегда. Контрбатарейная дуэль длится неделями, то нарастая, то утихая. Поэтому даже цели плановые, стационарные расчет 152-миллиметровой «Насти» - так парни окрестили свою пушку - отрабатывают с максимальной отдачей, на максимально возможных человеческих скоростях.

После нескольких залпов подряд - пауза. Расчет пережидает в блиндажах не меньше получаса. Ответки нет - значит, результативно, предполагают артиллеристы. Хотя данных от разведки еще нет. Командир орудия с позывным «Жин» рассказывает, чем обычно огрызается противник, и перечисляет признаки удачной работы расчета.

«Кассетными бомбами больше всего. Накидывает хорошо. Цель пришла, отработали - все, они замолчали. Значит, подавили, уничтожили», - говорит он.

После заезжаем к соседям, на позиции РСЗО «Град». Ребята интенсивно окапываются. Расширяются, готовятся к заморозкам, хотя блиндажный поселок и без того просторный, утепленный и комфортабельный. Оборудованы спальные места, столовая-кухня, коридоры между помещениями. И все это на глубине нескольких метров, под трехслойным накатом бревен и наземной маскировкой. Комвзвода батареи с позывным «Артист» называет сроки, за которые артиллеристы успели так знатно закопаться.

© ТРК «Звезда»

«Два помещения - две недели. Ну это уже внутренняя отделка, а так - покопать одним расчетом в четыре человека. Каждый роет себе окоп, там объединяемся, и следующий, следующий», - говорит он.

И все это - в перерывах между основной, боевой работой, подчеркивает «Артист». Подземное укрытие, которое подготовили для себя комвзвода с сослуживцами - по счету десятое за последние несколько месяцев. Колоссальный, тяжелый мужской труд. Но парни и не думают отлынивать от него, говорит офицер. Понимают: это залог собственной безопасности. Поэтому расстаются с уже обустроенными позициями легко. Так проще. А на возведение, вернее на выкапывание новых тратят любую освободившуюся минуту.

Как и у многих артиллеристов, здесь у ребят есть традиция: давать машинам имена собственные. Это - РСЗО, которую назвали «Туча». Она работает особенно эффективно и результативно в сложных погодных условиях. Сегодня солнечно, поэтому «Туча отдыхает».

А это как раз работа «Тучи» в тумане. Кадры сделаны на следующее утро после нашей встречи с «Артистом» и сослуживцами. Результативно и своевременно помогли пехоте на самом передке, передали артиллеристы. Спугнули попытку прорыва.

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