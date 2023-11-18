Дальнобойная «Настя»: как артиллеристы обустраиваются и работают «на передке»

После нескольких залпов подряд - пауза. Расчет пережидает в блиндажах не меньше получаса. Ответки нет - значит, результативно, предполагают артиллеристы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчет отрабатывает «цель за двадцатку». В переводе с фронтового на обывательский это значит, что дальность стрельбы - больше 20 километров. Это расстояния для «Гиацинтов» близкие к максимальным. Но на точность это не влияет: сказывается опыт артиллеристов.

Ответки от противника на позициях одного из самых напряженных участков Купянского направления ждут всегда. Контрбатарейная дуэль длится неделями, то нарастая, то утихая. Поэтому даже цели плановые, стационарные расчет 152-миллиметровой «Насти» - так парни окрестили свою пушку - отрабатывают с максимальной отдачей, на максимально возможных человеческих скоростях.

После нескольких залпов подряд - пауза. Расчет пережидает в блиндажах не меньше получаса. Ответки нет - значит, результативно, предполагают артиллеристы. Хотя данных от разведки еще нет. Командир орудия с позывным «Жин» рассказывает, чем обычно огрызается противник, и перечисляет признаки удачной работы расчета.

«Кассетными бомбами больше всего. Накидывает хорошо. Цель пришла, отработали - все, они замолчали. Значит, подавили, уничтожили», - говорит он.

После заезжаем к соседям, на позиции РСЗО «Град». Ребята интенсивно окапываются. Расширяются, готовятся к заморозкам, хотя блиндажный поселок и без того просторный, утепленный и комфортабельный. Оборудованы спальные места, столовая-кухня, коридоры между помещениями. И все это на глубине нескольких метров, под трехслойным накатом бревен и наземной маскировкой. Комвзвода батареи с позывным «Артист» называет сроки, за которые артиллеристы успели так знатно закопаться.