Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинградом»

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Владимир Путин поддержал решение присвоить новому российскому универсальному атомному ледоколу проекта 22220 имя «Сталинград». Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на пленуме регионального Совета ветеранов.

Ледокол сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, добавил глава региона. По его словам, рядом на этой же верфи строится атомный ледокол «Ленинград».

Решение о присвоении имени было принято для сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России. Документ о присвоении ледоколу имени «Сталинград» передали на хранение Волгоградскому областному Совету ветеранов.

Атомные ледоколы проекта 22220 типа «Арктика» - серия российских универсальных двухосадочных атомных ледоколов мощностью 60 МВт с ядерной силовой установкой. Их основной задачей является обслуживание Северного морского пути и проведение экспедиций в Арктику.

Это самые мощные в мире ледоколы. Они могут пробивать лед толщиной до трех метров. С 2013 года уже построены три атомохода - «Арктика», «Сибирь» и «Урал».