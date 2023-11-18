Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 националистов.

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До 30 артиллерийских расчетов ВСУ подавлены на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Александр Савчук. Потери противника составили до 100 боевиков, уточнил он.

Основные потери понесли штурмовики 47-й механизированной бригады ВСУ и националисты «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация), а также боевики 15-го полка нацгвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

В районе Кременной также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, добавил Савчук.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.