Москвичей предупредили о «первоянварском» морозе на выходных

При этом снега на улицах столицы не будет.

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Температура в столице на выходных опустится до минус 3-7 днем и минус 6-11 ночью, что соответствует норме конца декабря-первого января, погода будет солнечной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет совсем не ноябрьская. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская», - спрогнозировал специалист в ходе интервью РИА Новости.

В субботу в Москве установится ночью 6-8 градусов ниже нуля, днем - минус 3-5, в воскресенье на улице станет еще холоднее. Уточняется, что при этом погода будет солнечной и без осадков, не будет ни дождя, ни снега.