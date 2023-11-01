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В США сообщили об ослаблении западных систем ПВО

Анна Ушакова
08:04 01.11.2023
СМИ США сообщают, что Россия значительно увеличила давление на противовоздушную систему Запада.
В США сообщили об ослаблении западных систем ПВО
© Фото: РИА Новости
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Военно-воздушные силы США становятся все более уязвимыми в Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке из-за нарастающей производительности ракет Россией. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить ракеты класса «земля-воздух» в объемах, в несколько раз превышающих Соединенные Штаты, но и с начала 2022 года многократно расширила масштабы производства ракет системы малой дальности «Искандер». Это увеличивает давление на и без того ограниченные возможности западной воздушно-оборонительной системы в Европе и Северо-Восточной Азии», — сообщается в материале.

В издании считают, что армия США слишком медленно получает новые ракетные комплексы, в то время как Россия и Китай продолжают расширять возможности своих ракет. Отмечается, что распространенный американский комплекс «Patriot» не сможет качественно перехватывать российский «Искандер».

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