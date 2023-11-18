Несколько человек погибли в результате массовой стрельбы в больнице в США

В полиции сообщили, что подозреваемый в совершении преступления погиб.

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В пятницу в психиатрической больнице в американском городе Конкорд, столице штата Нью-Гэмшир, произошла стрельба с несколькими жертвами. Об этом сообщила полиция региона в социальной сети X.

«Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

К данному моменту ситуацию в городе удалось взять под контроль, все пациенты находятся в безопасности. Полиция начала расследование по факту случившегося.

Уточняется, что подозреваемый скончался. Обстоятельства преступления и мотивы будут устанавливаться по ходу расследования.