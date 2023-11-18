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Врач-эндокринолог рассказала, на какие болезни может указывать лень

Елизавета Кондрикова
02:45 18.11.2023
Если человек страдает от лени, необходимо уделить внимание правильному сну и питанию и проверить работу щитовидной железы.
Врач-эндокринолог рассказала, на какие болезни может указывать лень
© Фото: David Oxberry, moodboard Global Look Press
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Лень может быть признаком ряда заболеваний (анемии и гипотериоза, к примеру) или указывать на проблемы с питанием и сном, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в интервью Радио Sputnik

«Если мы говорим про патологические состояния, которые сопровождаются ленью, первое, что мы должны проверить, – работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ. По его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза. Следующий вопрос – нет ли анемии», - объяснила специалист.

Она добавила, что при лени также необходимо проверить, высыпается ли человек, - желательно спать по шесть-восемь часов в сутки. И посоветовала проследить за своим питанием, если человек в основном питается быстрыми углеводами, «сладким и булками», то у него не будет достаточно энергии, поскольку такие углеводы быстро «сжигаются».

Также лень будет преследовать человека, если он страдает от гипотериоза, анемии или латентного железодефицита. Для обнаружения этих болезней, нужно обязательно сдать анализы. Врач заключила, что «любые хронические заболевания отнимают энергию».

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