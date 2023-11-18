Белоруссия запустит новые ж/д маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород

По словам министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Ляхновича, поездка на поезде до Нижнего Новгорода займет около двух суток.

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Минск и Москва проработали запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные Воды и Нижний Новгород. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Открываем два новых маршрута - Минеральные Воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это - восстановление маршрута», - передает его слова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что самыми популярными маршрутами для пассажиров являются Москва и Санкт-Петербург - на них приходится около 85% международных пассажирских железнодорожных перевозок. В грузовом ж/д направлении наиболее популярным направлением является Северная столица России, уточнил Ляхнович.

По словам министра, в настоящее время железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в Россию, а также в третьи страны через российские порты.