В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
От неожиданности медведь вздрогнул, наклонил морду и начал отступать.
© Видео: id7163897, VK © Фото: id7163897, VK
Смелый кот дал отпор медведю, который пришел полакомиться к частному дому в Красной Поляне. Кадры с камер наблюдения появились в социальных сетях.
На записи видно, как косолапый с любопытством озирается, возможно, в поисках еды.
В этот момент на видео появляется пушистый защитник дома, который встает на дыбы и начинает шипеть на незваного гостя.
От неожиданности медведь вздрогнул, наклонил морду и начал отступать.