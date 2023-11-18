В стране и мире В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома Анна Назайкина От неожиданности медведь вздрогнул, наклонил морду и начал отступать. © Видео: id7163897, VK © Фото: id7163897, VK Читайте нас на: Смелый кот дал отпор медведю, который пришел полакомиться к частному дому в Красной Поляне. Кадры с камер наблюдения появились в социальных сетях. На записи видно, как косолапый с любопытством озирается, возможно, в поисках еды. В этот момент на видео появляется пушистый защитник дома, который встает на дыбы и начинает шипеть на незваного гостя. От неожиданности медведь вздрогнул, наклонил морду и начал отступать. Экспертное мнение и аналитика