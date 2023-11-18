Под Ай-Петри пробурили 7-километровый водный тоннель

Он обеспечит водой Ялту из водохранилищ с северной стороны полуострова.

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В Крыму под горой Ай-Петри пробурен семикилометровый тоннель для подачи воды из водохранилищ с северной стороны полуострова в Ялту. Сейчас специалисты будут подготавливать объект к чистовой отделке, устанавливать сейсмические датчики.

Наружный диаметр сооружаемого тоннеля составляет 4,1 метра, внутренний 3,5 метра.

По словам генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля Андрея Булыгина, все строительные работы планируется закончить в апреле, далее будет приемка объекта и его передача в эксплуатирующую организацию.

По его словам, вода самотеком будет поступать из хранилища под названием «Счастливое-2» в Ялту и близлежащие поселки, предварительно пройдя очистные сооружения, передает РИА Новости.

Сооружение тоннеля сквозь горную гряду под Ай-Петри - это один из самых масштабных проектов развития Крыма. Его стоимость оценивается в 9 млрд рублей. Полностью завершить все работы и сдать сооружение в эксплуатацию планируется в апреле 2024 года.