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Пять человек пострадали при сбросе ВСУ взрывчаток с дрона на Донецк

Анна Назайкина
17:44 18.11.2023
К трем раненым прибыли оказать помощь врачи, тогда противник осуществил повторный сброс взрывчатки.
Пять человек пострадали при сбросе ВСУ взрывчаток с дрона на Донецк
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Пять человек пострадали при сбросе украинскими боевиками взрывчаток с дрона на Донецк, следует из сообщения главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Он рассказал, что трое получили ранения в Петровском районе города, когда ВСУ скинули с БПЛА взрывоопасный предмет. Все произошло у ТЦ «Галактика».

Радио Sputnik сообщает, что к раненым прибыли оказать помощь медики, тогда противник снова осуществил сброс взрывчатки, в результате пострадали врач и фельдшер.

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