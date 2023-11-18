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В МЧС сообщили, что очередной спецборт доставит из Каира в Москву 120 граждан РФ

Максим Крюков
16:51 18.11.2023
В ведомстве уточнили, что для отправки самолетом была сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт столицы Египта для дальнейшего перелета в Россию.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Очередной спецборт МЧС России доставит из Каира в Москву 120 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, они покинули анклав через КПП «Рафах».

В чрезвычайном ведомстве добавили, что ранее две колонны автобусов доставили более 220 россиян в оперативный штаб МЧС, который развернут в египетской столице. Отмечается, что для отправки самолетом была сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву.

По данным МЧС РФ, к настоящему моменту из сектора Газа были эвакуированы более 500 человек.

Сегодня ночью в ведомстве сообщили, что 170 граждан РФ пересекли границу между сектором Газа и Египтом через КПП «Рафах». Этот пункт пропуска остается единственным безопасным коридором для того, чтобы покинуть территорию палестинского анклава.

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