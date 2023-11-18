В стране и мире В Приморье алабай укусил семилетнюю девочку за лицо Анна Назайкина Правоохранители начали проверку, хозяев собаки уже нашли. © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости Читайте нас на: В Приморье алабай покусал за лицо семилетнюю девочку. Об этом сообщила региональная прокуратура, передает RT. Все произошло сегодня днем на территории садового товарищества «Зеленый сад» под Находкой. Пес без намордника выбежал с частной территории и напал на ребенка 2016 года рождения, который в этот момент был прогулке. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи. Правоохранители начали проверку, хозяев собаки уже нашли. Экспертное мнение и аналитика