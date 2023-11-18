Отряд боевых кораблей ТОФ прибыл в индийский порт Вишакхапатнам

© Видео: Отдел информационного обеспечения ТОФ © Фото: Отдел информационного обеспечения ТОФ

Отряд боевых кораблей ТОФ торжественно встретили в индийском порту Вишакхапатнам. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Уточняется, что корабли прибыли в порт с деловым заходом, они пробудут там до понедельника, 20 ноября.

В составе отряда - противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». Прибытие прошло в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей», - говорится в сообщении.

Моряков-тихоокеанцев ожидают протокольные, культурные и спортивные мероприятия, сообщили в ТОФ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.