На юго-востоке Москвы подросток упал с 12-го этажа на припаркованное авто
Подростку удалось выжить, с травмами его доставили в городскую больницу.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На юго-востоке Москвы подросток упал с высоты 12-го этажа, ему удалось выжить, передает «360», ссылаясь на источник.
Как утверждается, все произошло сегодня утром на Саратовской улице. Школьник 15 лет выпал с балкона и приземлился на иномарку, которая была припаркована во дворе.
По информации телеканала, подросток выжил, с травмами его доставили в городскую больницу.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося, устанавливается полная картина произошедшего.