На юго-востоке Москвы подросток упал с 12-го этажа на припаркованное авто

Подростку удалось выжить, с травмами его доставили в городскую больницу.

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На юго-востоке Москвы подросток упал с высоты 12-го этажа, ему удалось выжить, передает «360», ссылаясь на источник.

Как утверждается, все произошло сегодня утром на Саратовской улице. Школьник 15 лет выпал с балкона и приземлился на иномарку, которая была припаркована во дворе.

По информации телеканала, подросток выжил, с травмами его доставили в городскую больницу.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, устанавливается полная картина произошедшего.