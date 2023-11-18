«Чтобы ты вернулся»: школьники из Ставрополя написали теплые письма бойцам СВО

Ребята сделали своими руками большое тканевое сердце, к которому прикрепили маленькие красные сердечки с самыми теплыми пожеланиями.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ученики начальных классов лицея №23 в Ставрополе сделали заготовки для окопных свечей и написали письма нашим бойцам в зоне специальной военной операции.

Кроме того, ребята из 4 класса подготовили для военнослужащих общий подарок - они сделали своими руками большое тканевое сердце, в которому прикрепили маленькие красные сердечки с самыми теплыми пожеланиями.

Учитель Наталья Попова рассказала, что бойцы регулярно записывали школьникам обращения с передовой со словами благодарности для детей.

«Дети были очень впечатлены таким отношением военных», – сказала она.

Ученики лицея также спели для наших бойцов патриотическую песню и отправили запись с ней в краевой госпиталь.

«Слова этой песни говорят обо всем. Мы патриоты России, мы патриоты своей страны. Не будешь любить свою страну – не будет ничего», – добавила Попова.

Третьеклассники же написали защитникам Отечества письма и украсили их своими рисунками.

«Желаю, чтобы ты вернулся домой живым и здоровым! Чтобы ты обрадовал своих родных и близких», - говорится в одном из писем.

Минобороны России 2 ноября запустило канал «Добро-Информ», который рассказывает истории неравнодушных людей, решивших поддержать российских военнослужащих-участников спецоперации и совершить для них добрые дела.

Больше информации о канале можно получить на официальном сайте российского военного ведомства «Добро-Информ», а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.