В Хабаровском крае спасли лошадь, которая едва не замерзла на снегу из-за раны
В Хабаровском крае спасатели помогли лошади, которая не могла встать из-за поврежденной ноги. Рядом с кобылой находился ее жеребенок. Кадры с места в своем Telegram-канале опубликовало региональное ГУ МЧС.
Накануне вечером в экстренные службы обратилась местная жительница, которая сообщила, что рядом с селом Матвеевка на снегу лежит лошадь, женщина попросила оказать помощь животному.
Прибывший на место расчет Амурского спасательного центра вместе с жителями села поднял на ноги кобылу с помощью веревок. Пока люди проводили спасательную операцию, рядом с мамой постоянно находился ее жеребенок.
«Кобыла, предположительно, повредила ногу и не могла самостоятельно встать....Кобылу осмотрел ветеринар», - говорится в сообщении МЧС.
Лошадь была спасена, теперь она будет восстанавливаться в теплой конюшне, сообщили спасатели.