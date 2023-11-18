В Хабаровском крае спасли лошадь, которая едва не замерзла на снегу из-за раны

Кобылу осмотрел ветеринар, она будет восстанавливать силы в конюшне.

© Видео: МЧС РФ © Фото: mchskhv, Telegram

В Хабаровском крае спасатели помогли лошади, которая не могла встать из-за поврежденной ноги. Рядом с кобылой находился ее жеребенок. Кадры с места в своем Telegram-канале опубликовало региональное ГУ МЧС.

Накануне вечером в экстренные службы обратилась местная жительница, которая сообщила, что рядом с селом Матвеевка на снегу лежит лошадь, женщина попросила оказать помощь животному.

Прибывший на место расчет Амурского спасательного центра вместе с жителями села поднял на ноги кобылу с помощью веревок. Пока люди проводили спасательную операцию, рядом с мамой постоянно находился ее жеребенок.

«Кобыла, предположительно, повредила ногу и не могла самостоятельно встать....Кобылу осмотрел ветеринар», - говорится в сообщении МЧС.

Лошадь была спасена, теперь она будет восстанавливаться в теплой конюшне, сообщили спасатели.