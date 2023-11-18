В стране и мире Палестино-израильский конфликт В ХАМАС заявили об уничтожении 62 единиц израильской техники за четыре дня Ян Брацкий Представитель палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что среди уничтоженной израильской техники танки «Меркава», БТР и бульдозеры. © Фото: Israel FuguemannKeystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС за последние четыре дня уничтожили 62 единицы израильской военной техники. Об этом рассказал официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда. «За последние четыре дня нашим бойцам удалось вывести из строя и уничтожить 62 единицы сионистской военной техники и вывести их из строя; это танки "Меркава", бронетранспортеры и бульдозеры», - заявил Убейда на видео в Telegram-канале движения. Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Все началось с массированного ракетного обстрела израильской территории со стороны сектора Газа. Тель-Авив ответил военной операцией против ХАМАС. Несколько дней израильская авиация подвергала сектор бомбардировкам, после чего на территорию анклава вошли сухопутные силы ЦАХАЛ. За время обострения конфликта в Газе погибли более 12 тысяч человек, еще 30 тысяч пострадали. Экспертное мнение и аналитика