В ХАМАС заявили об уничтожении 62 единиц израильской техники за четыре дня
Бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС за последние четыре дня уничтожили 62 единицы израильской военной техники. Об этом рассказал официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда.
«За последние четыре дня нашим бойцам удалось вывести из строя и уничтожить 62 единицы сионистской военной техники и вывести их из строя; это танки "Меркава", бронетранспортеры и бульдозеры», - заявил Убейда на видео в Telegram-канале движения.
Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Все началось с массированного ракетного обстрела израильской территории со стороны сектора Газа. Тель-Авив ответил военной операцией против ХАМАС.
Несколько дней израильская авиация подвергала сектор бомбардировкам, после чего на территорию анклава вошли сухопутные силы ЦАХАЛ. За время обострения конфликта в Газе погибли более 12 тысяч человек, еще 30 тысяч пострадали.