В Смоленской области сбили 3 украинских БПЛА
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Сегодня около восьми часов утра была пресечена очередная попытка украинских националистов совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Их сбили в Смоленской области.
Отмечается, что киевский режим для атак использовал БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.