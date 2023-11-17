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В Смоленской области сбили 3 украинских БПЛА

09:28 17.11.2023
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
В Смоленской области сбили 3 украинских БПЛА
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Сегодня около восьми часов утра была пресечена очередная попытка украинских националистов совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Их сбили в Смоленской области.

Отмечается, что киевский режим для атак использовал БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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