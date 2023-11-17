В Смоленской области сбили 3 украинских БПЛА

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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Сегодня около восьми часов утра была пресечена очередная попытка украинских националистов совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Их сбили в Смоленской области.

Отмечается, что киевский режим для атак использовал БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.