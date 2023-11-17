Армия Армия Армия

«Тюльпаны» уничтожили позиции боевиков под Угледаром

07:39 17.11.2023
Самоходный миномет одним-двумя выстрелами уничтожает особо прочные опорные и командные пункты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» подразделений 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении специальной операции.

Артиллеристы выезжают на передовую для выполнения задачи по 3-4 раза в день. Очередная цель - укрепрайон украинских боевиков под Угледаром в 19 километрах за линией боевого соприкосновения.

Расчет миномета работает слаженно. Корректировка целеуказания и перезарядка активно-реактивным снарядом весом в четверть тонны осуществляются молниеносно.

Миномет 2С4 «Тюльпан» одним-двумя выстрелами уничтожает особо прочные опорные и командные пункты, ракетные и артиллерийские батареи противника.

После выстрела расчет быстро меняет огневую позицию. Охота на орудия со стороны беспилотников и артиллерии врага не прекращается никогда.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:29 Армия
Видео
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в районе Соледара
05:50 В стране и мире
ЧТК: часть российской недвижимости в Чехии опломбирована
06:50 В стране и мире
Видео
Двумя «изделиями» по одной цели: как «Искандер» работает в зоне СВО
05:45 В стране и мире
Видео
Еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, встретили в Домодедово
04:57 В стране и мире
Видео
В МЧС сообщили о разборе 25% завалов на месте обрушения части дома в Астрахани
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.