«Тюльпаны» уничтожили позиции боевиков под Угледаром

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В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» подразделений 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении специальной операции.

Артиллеристы выезжают на передовую для выполнения задачи по 3-4 раза в день. Очередная цель - укрепрайон украинских боевиков под Угледаром в 19 километрах за линией боевого соприкосновения.

Расчет миномета работает слаженно. Корректировка целеуказания и перезарядка активно-реактивным снарядом весом в четверть тонны осуществляются молниеносно.

Миномет 2С4 «Тюльпан» одним-двумя выстрелами уничтожает особо прочные опорные и командные пункты, ракетные и артиллерийские батареи противника.

После выстрела расчет быстро меняет огневую позицию. Охота на орудия со стороны беспилотников и артиллерии врага не прекращается никогда.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.