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Двести тринадцать спасенных жизней: что известно об обрушении в Астрахани

Катерина Радомская
07:22 17.11.2023
В Астрахани, где рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома, всю ночь шел разбор завалов. Погибла пожилая женщина, которой было тяжело передвигаться. Спасателей вызвали жильцы, когда дом стал на глазах покрываться трещинами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: mchs30, Telegram
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Это последние минуты перед обрушением: жители вместе со спасателями выбегают из пятиэтажки. Через секунды два соседних подъезда рушатся - это около 20 квартир. Летит пыль. Пожилая женщина падает, спасатели помогают ей подняться и бегом возвращаются в уцелевший подъезд, чтобы вывести других жильцов.

Двадцатью минутами раньше жилец Антон Немошкалов сообщил о трещине в доме, которая угрожающе росла. Он сразу позвонил 112 и тем самым фактически спас жизни соседей.

«До этого я не замечал, пока шума не было, а потом он стал нарастать, нарастать. Я пока спустился - уже стояли сотрудники. Они уже обследовали - что, где, какой треск, уже по подъездам ходили, людей уже собирали», - рассказывает он.

Из дома успевают эвакуировать 213 человек, из них 37 - это дети. Выбегали кто в чем успел, некоторые просто в домашней одежде.

«Одна парочка вышла, ничего мне не сказала. А я в ночнухе стою. Вот в чем была. Дайте, говорю, хоть пальто взять, на улице-то холодно», - рассказывает одна из женщин.

Начинается разбор завалов. Под обломками могут оставаться люди. Спасатели объявляют минуты тишины. К работе привлекли кинологов.

Позже под обломками находят погибшую пожилую женщину. Известно, что ей 84 года. Она проживала на пятом этаже, плохо передвигалась и не успела спуститься, когда объявили эвакуацию. Ее дочь, узнавшая о случившемся, тут же приехала на место. Ольга говорит: скорее всего, ее мать пошла на звук треска в соседней комнате, которая обрушилась.

«Я недавно как раз заклеивала в этой комнате, которая обрушилась, раму. И, видимо, она услышала. Мы с ней полчетвертого последний раз, как оказалось, разговаривали по телефону. Видимо, она услышала этот треск и пошла в эту комнату. И, наверное, ничего не поняла, и она упала. И при расчистке завалов она была обнаружена без признаков жизни», - говорит дочь погибшей Ольга Бондарёва.

По предварительной версии МЧС, обрушение двух подъездов произошло из-за повреждения несущих конструкций во время ремонта. О том, что в одной из квартир действительно шел ремонт, говорят и сами жильцы. Они же приводят и другие версии. По одной из них канализационными водами могло подмыть фундамент дома. Жалобы по аварийному состоянию подвала от них поступали регулярно. Ремонты в доме, которому уже больше 60 лет - проводились, говорят жильцы, но вот капитального они не припомнят.

«Вот эта канализация задолбала. Я говорила, ходила. “Это не наша работа, это водоканала”. Ну, что это такое? А подмывает же», - рассказывает одна из женщин-жильцов.

На беды с канализацией указывают многие.

«У нас Астрахань славился этим. Канализация во многих домах протекает, и от этого запах что в центре, что, в принципе, везде», - говорит местный житель Максим Кузнецов.

На месте работает инженерная техника, до сих пор здесь находиться опасно. Существует угроза нового обрушения. Работают генераторы, чтобы поддерживать свет. Валяется детская игрушка, энциклопедия, даже семейное фото. Но все ценные вещи, которые находят спасатели, передаются сотрудникам полиции.

Всех эвакуированных жильцов пока поселили в пунктах временного размещения в трех местных школах. Кто-то уехал к родственникам. Все обеспечены горячим питанием и всем необходимым.  Местным властям поручено вне очереди восстановить жильцам утраченные документы. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. После разбора завалов следователи и криминалисты начнут осматривать место трагедии.

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