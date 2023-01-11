Иностранным инвесторам предоставили право на упрощенное получение ВНЖ в России

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В среду вступило в силу постановление правительства России об упрощенном получении вида на жительства для иностранных инвесторов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерстве экономического развития РФ.

Согласно документу, преференции положены тем, кто вложил в течении трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 миллионов рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировал 30 миллионов рублей в российскую компанию.

«Компания должна работать не менее трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 6 млн руб», - добавили в Минэкономразвитии.

Также, иностранные инвесторы могут купить в России недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию с общей кадастровой стоимостью от 25 миллионов рублей.

«Другой вариант – регистрация и последующее владение юрлицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн руб. налогов, – пояснил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Напомним, с подобной инициативой Минэкономразвития выступало еще в ноябре 2020 года. Отмечалось, что меры об упрощенном получении ВНЖ призваны стимулировать развитие и технологическое обновление национальной экономики, а также создать высокопроизводительные рабочие места с высокой заработной платой.