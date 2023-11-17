В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Забайкалье произошло обрушение на руднике с рабочими

Елизавета Кондрикова
05:19 17.11.2023
Тело одного из работников удалось достать из-под завалов, поиски второго человека продолжаются.
В Забайкалье произошло обрушение на руднике с рабочими
© Фото: EMERCOM of Russia, via Globallookpress.com Globallookpress
Читайте нас на:

В Забайкалье на руднике «Омчак» Балейского района произошло обрушение горной породы, два работника оказались под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю.

«На руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе, при выполнении работ, на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы, в результате чего под завалами находятся два работника», - сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность тело одного из работников, второй продолжает оставаться под завалами, МЧС ведет его поиски.

К спасательным работам привлекли 18 человек и 5 единиц техники.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:53 В стране и мире
Видео
В Астраханской области ввели режим ЧС после частичного обрушения дома
01:50 В стране и мире
WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации
01:09 В стране и мире
МЧС: спецборт с третьей группой россиян, эвакуированных из Газы, прибыл в Москву
00:22 В стране и мире
Видео
Дочь погибшей в Астрахани женщины рассказала о состоянии дома до обрушения
22:58 В стране и мире
WP: Израиль не нашел доказательств активности боевиков в «Аш-Шифе»
Популярное
Видео
МЧС: перед обрушением части дома в Астрахани стало известно о трещинах в здании
Видео
В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
Житель Хакасии заманил трех людей на свою ферму и превратил в рабов на семь лет
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.