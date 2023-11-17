В Забайкалье произошло обрушение на руднике с рабочими

Тело одного из работников удалось достать из-под завалов, поиски второго человека продолжаются.

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В Забайкалье на руднике «Омчак» Балейского района произошло обрушение горной породы, два работника оказались под завалами, сообщили в пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю.

«На руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе, при выполнении работ, на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы, в результате чего под завалами находятся два работника», - сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность тело одного из работников, второй продолжает оставаться под завалами, МЧС ведет его поиски.

К спасательным работам привлекли 18 человек и 5 единиц техники.