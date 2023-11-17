Встреча на Неве: о чем рассказали гости Международного культурного форума

Уже в первый день работы форума подписаны десятки соглашений о сотрудничестве российских музеев и театров с зарубежными учреждениями культуры.

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Санкт-Петербург - культурная столица международного масштаба. В городе на Неве стартовал Международный культурный форум. Мероприятие не проводилось три года. Премьера произвела настоящий фурор. В Петербург приехали мэтры нашей и зарубежной киноиндустрии и театральной сцены. На фоне дракона, летящего над дворцом, звучит степной гимн, исполняемый на гучжене - традиционном китайском струнном инструменте. Гости из Азии, симфонический оркестр национальных музыкальных инструментов, на сцене Александринского театра открывают культурную программу форума объединенных культур.

«Мы счастливы оказаться в Петербурге, где можем показать красоту Китая через музыку. Для нас это прекрасная возможность познакомиться с русской культурой и богатой историей. Красота культур объединяет наши страны», - сказала солистка оркестра национальных музыкальных инструментов китайского театра оперы и балета Лу Гань.

Девятый международный культурный форум наконец вернулся в Петербург после пандемии. Масштаб такой, что проводят сразу на нескольких площадках. Основная - главный штаб государственного Эрмитажа. Место уникальное, где рядом с выставочными залами проходят дискуссии, на которых обсуждают проблемы мировой культуры. Руководители крупнейших музеев и театров, знаменитые артисты и режиссеры впервые за долгое время собрались в одном месте. На три дня культурная столица России стала центром мировой культуры.

«Вчера, когда мы ехали с нашими коллегами, чтобы познакомиться, пообщаться друг с другом, я ехал и говорил: "Здесь вот жил Достоевский, здесь Есенин, здесь Чайковский". Они открывали рот, а я сам думал: "Господи, здесь же каждый миллиметр способствует высоким идеалам культуры"», - признался художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

Ни политика, ни пандемия не смогли разрушить культурные связи между разными народами, констатировала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Наши коллеги из Италии и Испании, из Японии, из Китая, конечно, вы видели, какие разные спикеры, какие эмоциональные - это не формальное зачитывание докладов. Это дорогой для нас диалог, такие эмоциональные выступления, где-то очень трогательные, где-то такие полные эмоций и очень чувственные, что очень важно», - заявила Любимова.

Семьдесят стран-участниц. Культурный форум в Петербурге по праву считается одной из лучших площадок, где обсуждают мировые тренды культуры. Внук знаменитого французского маршала Шарля де Голля - Пьер - приехал в Петербург, чтобы напомнить то, о чем стали забывать на Западе. Именно культура позволяет сохранить национальную идентичность.

«Мой дедушка говорил, что Франция создавалась мечом, постоянно происходили нашествия, обмены культурой. Очень важно возвращаться к этим истокам и к этой идентичности, потому что узнать народ, узнать культуру и историю - значит понять это народ. При этом очевидно, что российская культура подвергается дискриминации», - напомнил общественный деятель Пьер де Голль.

Форум - как ответ тем странам, которые пытаются отменить русскую культуру. Одни сносят памятники Пушкину и запрещают Достоевского, другие как будто забыли о том, что вся актерская школа выросла на системе Станиславского, как рукоплескал весь мир русскому балету.

«Изоляция невозможна вообще. Русская культура имеет, мне кажется, очень сильное защищающее биополе и разрушить его невозможно», - заверил Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.

В скором времени все должно вернуться на круги своя, не исключает Народный артист Российской Федерации Николай Цискаридзе.

«Мы немножко осмотримся, мы повысим свой уровень. Опять-таки. А мы его можем повысить, в отличие от них. Потому что у нас такая база и такая школа, которой нет нигде в мире. Ни одно государство не вкладывает столько средств ни в школу ни в это искусство», - отметил Цискаридзе.

Уже в первый день форума подписаны десятки соглашений о сотрудничестве российских музеев и театров с зарубежными учреждениями культуры. Объявлено, что в Шанхае откроется российская школа актерского мастерства. Вместе с Китаем уже в следующем году будет создана Евразийская академия. Кинорежиссер Никита Михалков, который и стал инициатором создания альтернативы американскому «Оскару», рассказал о развитии перспективного проекта.

«Я попросил президента, он был в Китае, он говорил с Си Цзиньпином, тот поддержал это и даже предложил сделать Евровидение евроазиатское. Теперь все дело в тех, кому это поручат», - полагает Михалков.

А итальянский издатель Сандро Тети привез в Петербург свою книгу, что появилась благодаря поддержке Российского военно-исторического общества. Двенадцать независимых авторов представили свой объективный взгляд на события на Украине - о том, что предшествовало началу специальной военной операции, что происходит там сейчас в действительности. Издавать эту книгу в Италии запретили.

«Подавляющее большинство итальянцев категорически против поставок оружия Украине. Я сказал, что да, я люблю Россию и я пророссийский. Но я гражданин Италии», - уточнил издатель Сандро Тети.

Форум объединенных культур проводится по поручению президента России - и уже завтра Владимир Путин выступит на пленарном заседании. Ну а поближе познакомиться с шедеврами мирового искусства могут не только участники форума, но и все желающие - на три дня в 39 петербургских музеях бесплатный вход для всех посетителей.