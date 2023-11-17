Минюст России внес актрису Яну Троянову* в список иноагентов

Также в список попали трое российских журналистов и один правозащитник.

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Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, добавив в него актрису Яну Троянову*, известную главной ролью в сериале «Ольга». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что актриса также распространяла недостоверную информацию о действиях российской власти. В конце указывается, что она проживает за пределами РФ.

Помимо Трояновой*, в список попали журналисты Илья Бер* и Александр Морозов*, правозащитник Григорий Свердлин*. Журналист Марат Никандров* был внесен в реестр «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».

Юридическими лицами, расширившими список иноагентов, стали интернет-издание «The Moscow Times»**, иностранная организация Hidemy.network Ltd*, реализующая сервисы VPN. Они также обвиняются в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике и решениях органов власти.

В октябре Минюст сообщил об исключении порядка 64 физических и юридических лиц из реестра, указав на профилактический, а не репрессивный характер закона об иностранных агентах.

* - физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.