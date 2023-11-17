Минюст России внес актрису Яну Троянову* в список иноагентов
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, добавив в него актрису Яну Троянову*, известную главной ролью в сериале «Ольга». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что актриса также распространяла недостоверную информацию о действиях российской власти. В конце указывается, что она проживает за пределами РФ.
Помимо Трояновой*, в список попали журналисты Илья Бер* и Александр Морозов*, правозащитник Григорий Свердлин*. Журналист Марат Никандров* был внесен в реестр «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента».
Юридическими лицами, расширившими список иноагентов, стали интернет-издание «The Moscow Times»**, иностранная организация Hidemy.network Ltd*, реализующая сервисы VPN. Они также обвиняются в распространении материалов иностранных агентов и недостоверной информации о политике и решениях органов власти.
В октябре Минюст сообщил об исключении порядка 64 физических и юридических лиц из реестра, указав на профилактический, а не репрессивный характер закона об иностранных агентах.
* - физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.
**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.