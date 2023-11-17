Прокуратура опубликовала видео ограбления со стрельбой в центре Москвы

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура ЦАО Москвы опубликовало видео ограбления со стрельбой в центре столицы с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое мужчин на иномарке подъехали к курьерам, несколько раз выстрелили в их сторону, затем уехали, похитив сумку с деньгами. Предварительно называется сумма 300 миллионов рублей. Инцидент произошел на Пресненском Валу.

На данный момент территорию у банка оцепили, правоохранители опрашивают очевидцев и пострадавших. По информации РИА Новости, один из курьеров получил ранение в ногу.

В ведомстве контролируется принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Также ведется работа по установлению лиц правонарушителей и привлечение их к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.