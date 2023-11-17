Настоящая легенда: в Кронштадте завершают реставрацию К-3 «Ленинский комсомол»

Проект рассказывает об удивительной истории создания «Ленинского комсомола», о службе и быте моряков-подводников.

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В Кронштадте продолжается работа по созданию «Острова фортов». Гранитная громада форта «Петр I» - уникальный исторический объект, находящийся под охраной ЮНЕСКО, долгие годы стоял закрытым, теперь его возвращают к жизни.

На форте уже закончили все противоаварийные работы, восстановили конструкции зданий, заменили облицовку фасадов бастионов из известняковых плит, восстановили каменную кладку стен.

«Стены здесь местами даже трехметровые, но под воздействием времени, кладка разрушалась, нам пришлось ее восстанавливать, вот через эти трубки подавать связующий раствор, теперь они смогут стоять столько же лет и даже больше», - сказал исполнительный директор компании-подрядчика работ Алексей Плешаков.

В процессе реставрации даже сделали открытие - обнаружили подземелье под восточной башней цитадели, разрушенной еще в начале ХХ века. Специалисты туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» одновременно восстанавливают здесь еще две морские крепости - старейший форт «Кроншлот» и самый узнаваемый форт - «Император Александр I». По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, все работы выполнены на 75%.

Кластер «Остров фортов» в Кронштадте создан по поручению Президента России и уже стал точкой притяжения миллиона туристов. В Музее военно-морской славы заканчиваются работы внутри главного экспоната - первой советской атомной подводной лодки «К-3».

Легендарный атомоход, первым всплывший среди льдов северного полюса, фактически спасли от уничтожения. Проект подлодки рассказывает об удивительной истории создания «Ленинского комсомола», о службе и быте моряков-подводников.

«С одной стороны, сделать максимально информационно наполненную экспозицию, с другой - сделать это наиболее аутентично, чтобы не бросались в глаза ни тач-панели, ни дополнительная информация. Все делается по фотографиям и архивам», - рассказала Ксения Шойгу.

Свежую краску намеренно «состаривают», чтобы корабль выглядел не как «новенький», а честно прослуживший 65 лет. Экспозиция внутри легендарного атомохода будет готова уже к концу декабря. Все реставрационные работы на фортах планируют закончить к 2025 году.