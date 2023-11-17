Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется перечень наркотических, психотропных средств и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны.

Список расширился на 23 новых наименования, эти вещества используются для незаконного изготовления наркотиков. Этот перечень используется как легальная альтернатива для создания, например, N-метилэфедрона, мефедрона, MDMA, производных амфитаминов.

Благодаря этому решению сократится сырьевая база для незаконного изготовления наркотических средств, что положительно скажется на борьбе с распространением наркотиков.

Документ также регламентирует крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность, пишет ТАСС.