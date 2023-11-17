В столичном Свиблово задержали 139 человек после массовой драки на стройке

Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, который перерос в потасовку, в результате чего два участника столкновения обратились за медпомощью.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек для установления их причастности к массовой драке на стройплощадке в московском районе Свиблово. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу.

«Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, между рабочими возник конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. В результате столкновения два человека обратились за медицинской помощью. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).

В МВД уточнили, что к административной ответственности было привлечено 76 человек по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).