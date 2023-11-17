В столичном Свиблово задержали 139 человек после массовой драки на стройке
Сотрудники правоохранительных органов задержали 139 человек для установления их причастности к массовой драке на стройплощадке в московском районе Свиблово. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу.
«Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.
По предварительной информации, между рабочими возник конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. В результате столкновения два человека обратились за медицинской помощью. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).
В МВД уточнили, что к административной ответственности было привлечено 76 человек по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).