Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»
В результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Министерство внутренних дел РФ показало видео задержания московского пенсионера, который открыл огонь в метро на станции «Рязанский проспект».
Инцидент произошел сегодня утром. По данным полиции, двое мужчин поругались возле подземки. Один из участников конфликта зашел в метро, чтобы попросить помощи у правоохранителей.
В это время его оппонент отправился домой за оружием и настиг неприятеля у турникетов. Началась схватка, в ходе которой пожилой мужчина выстрелил из ружья.
По данным прокуратуры, выстрелы произвел 75-летний мужчина. Разрешение на оружие у него было.
В результате произошедшего никто не пострадал, полиция задержала стрелявшего. Возбуждено уголовное дело.