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Расправа с плащом и ружьем: видео стрельбы на станции «Рязанский проспект»

Анна Назайкина
17:03 17.11.2023
В результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Министерство внутренних дел РФ показало видео задержания московского пенсионера, который открыл огонь в метро на станции «Рязанский проспект».

Инцидент произошел сегодня утром. По данным полиции, двое мужчин поругались возле подземки. Один из участников конфликта зашел в метро, чтобы попросить помощи у правоохранителей.

В это время его оппонент отправился домой за оружием и настиг неприятеля у турникетов. Началась схватка, в ходе которой пожилой мужчина выстрелил из ружья.

По данным прокуратуры, выстрелы произвел 75-летний мужчина. Разрешение на оружие у него было.

В результате произошедшего никто не пострадал, полиция задержала стрелявшего. Возбуждено уголовное дело.

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