В технополисе «ЭРА» завершилась конференция «Юный робототехник»

Участниками конференции стали более 100 человек из 30 довузовских образовательных организаций Минобороны России.

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В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершилась VII Молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник». Об этом сообщает Минобороны России.

Конференция состоялась с 13 по 17 ноября. Ее участниками стали более 100 человек из трех десятков довузовских образовательных организаций МО РФ из 21 региона России.

В своих докладах и проектах учащиеся продемонстрировали заинтересованность в изучении робототехники, а также приобретении навыков проектирования, создания макетов и образцов в этой области.

В российском оборонном ведомстве заявили, что лучшие доклады и разработки участников включены в базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.