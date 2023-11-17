Международная федерация хоккея с мячом отменила ЧМ-2024 среди мужчин и женщин

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин должен был пройти в Швеции, среди женщин - в Норвегии.

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Международная федерация хоккея с мячом (FIB) приняла решение отменить чемпионат мира 2024 года как среди мужчин, так и женщин. Об этом сообщили в Норвежской ассоциации хоккея с мячом.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением может объявить, что в 2024 году чемпионат мира по хоккею с мячом не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», - передает заявление Федерации бенди Норвегии LIFE.

В Федерации хоккея с мячом России, ссылаясь на портал Bandypuls, уточнили, что на проведение мужского турнира претендовали три шведских города, однако все они отказались от организации соревнования. Мировое первенство среди женщин планировалось провести в Норвегии, но после проведенного анализа норвежская сторона отозвала свою заявку.

В FIB подтвердили информацию об отказе стран-кандидатов, отметив, что организация сделает упор на подготовке ЧМ-2025.