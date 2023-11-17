Во Франции перестанут работать российские визовые центры
Речь идет об учреждениях в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.
© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости
Российские визовые центры во Франции перестанут работать 24 ноября. Об этом сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет об учреждениях в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.
Для того чтобы оформить визу в нашу страну, теперь нужно будет обращаться либо в консульский отдел посольства, либо в генконсульства в Страсбурге и Марселе, либо в канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.