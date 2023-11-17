ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на село Новая Таволжанка Белгородской области

В результате произошедшего никто не пострадал.

© Фото: vvgladkov, Telegram

Украинские военные сбросили с дрона взрывчатку на село в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков, передает RT.

Уточняется, что боевики атаковали село Новая Таволжанка. В результате произошедшего никто не пострадал.

Противник скинул с беспилотника взрывное устройство, которое попало в хозяйственную постройку на территории жилого домовладения. Фото горящей постройки показал губернатор.

«Также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», - сообщил он.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.