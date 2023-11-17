Ксения Шойгу пообещала драться за каждое мероприятие на форуме в Кронштадте

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Ксения Шойгу пообещала драться за каждое мероприятие на культурном форуме, который пройдет на территории «Острова фортов» в Кронштадте в 2024 году.

«Пока не определено, какие сессии, какие мероприятия будут проходить у нас, но мы будем драться за каждое мероприятие, чтобы сделать максимально насыщенной площадку в Кронштадте», - заявила Шойгу.

А в этом году Международный культурный форум проходит в Петербурге - уже второй день. Организаторы ожидают, что сегодня в нем также примет участие президент Владимир Путин.

Приехали участники из 73 стран. В дни проведения форума в Северной столице можно бесплатно посетить 39 музеев. Он проходит впервые после трехлетнего перерыва - пауза была связана с пандемией коронавируса. Теперь культурный форум планируют сделать ежегодным.

По словам Ксении Шойгу, «Остров фортов» будет большой площадкой для дискуссий, различных мероприятий, лекций, показа архивных материалов. Она выразила надежду, что катамараны тоже будут задействованы в логистике форума - ведь предполагается, что он пройдет в сентябре.