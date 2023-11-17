Артиллерист рассказал, как ВСУ за $200 тыс. неудачно поохотились за «Гиацинтом»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Запорожской области за несколько дней артиллеристы 50-го полка нанесли противнику такой урон, что боевики начали за ними настоящую охоту. Орудие вычисляли беспилотниками, по нему дважды попытались ударить ракетами из РСЗО HIMARS. Но даже почти прямое попадание не заставило пушку замолчать. Только добившись своего, доведя работу до конца, расчет покинул позиции вместе с орудием. Командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным Кислый показывает последствия того обстрела.

«Они 200 тысяч долларов потратили на что? На пять баклажек с водой. Подбили душ. Слава богу, все были живы и здоровы», - рассказал он.

Кислый хотел быть летчиком, как отец, но судьба привела в артиллерию. За десять лет службы прошел путь от рядового до опытного командира. Работу его орудия противник узнает по почерку: первый пристрелочный, второй точно в цель. На личном счету - сотни пораженных целей. Среди них десятки уничтоженных бронемашин боевиков.

«Очень много уничтожено натовской техники: "Страйкеры", "Леопарды" были уничтожены, "Брэдли", М113, потом самоходные орудия "Краб" были уничтожены. Были уничтожены "три семерки" - очень много на нашем полку записано "семерок"», - отметил Кислый.

Контрбатарейная борьба - одно из самых сложных противостояний. Расчеты орудий сражаются на дистанциях до 30 километров. Чтобы победить в схватке, нужны железная воля и самообладание.

«Бывало огневое воздействие, но расчеты не отходили и продолжали работу - уничтожали батарею противника, подавляли ее. И только потом уходили в укрытие. Оказалось, что мы более стойкие, более мужественные. Выучка у нас лучше и техника у нас надежнее. За прошлую неделю уже три буксируемых орудия противника уничтожили», - сказал командир артиллерийского подразделения с позывным Байкал.

Бои на рубеже Работино - Вербовое продолжаются каждый день, круглые сутки. Всю ночь до самого утра край неба вспыхивает от огня артиллерии. Командир подразделения реактивной артиллерии Зима воспитал своих ребят с нуля. Новички под его началом превратились в опытных артиллеристов.

Тяжелые реактивные снаряды разрушают укрепления противника, уничтожают бронемашины и живую силу. Главное - вовремя обнаружить цель и ударить первым. С высоты в несколько километров хорошо видны позиции боевиков. Обнаружить орудия противника можно, когда они производят выстрел. Артиллеристы сразу же берут цели в работу.

Пришедшие недавно новички или военные с многолетним стажем, добровольцы или кадровые офицеры, сегодня все вместе они - артиллерийская мощь Российской армии. Свой профессиональный праздник расчеты орудий встретят на боевом посту. А вместо поздравлений лучшим подарком им станет короткое, но емкое спасибо от тех, кого они прикрыли на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.