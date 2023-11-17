В Красноярске 2-летнюю девочку оттаскала за волосы работница частного детсада

© Видео: novosti_krsk, Telegram © Фото: novosti_krsk, Telegram

Воспитательница оттаскала за волосы 2-летнюю девочку в частном детском саду в Красноярске. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как уточняется, все произошло в минувшую пятницу, 10 ноября, в «Академии детства» на Линейной улице.

«На видео взрослый в детском центре грубо берет ребенка за волосы и тянет», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Кроме того, на ситуацию отреагировала полиция. Отмечается, что мама ребенка не писала заявление, однако правоохранители все равно выехали на место, чтобы проверить факт применения физической силы к ребенку.