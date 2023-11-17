Юрист Соловьев рассказал о наказании за незаконную перепланировку квартиры

В отношении собственника помещения может быть возбуждено даже уголовное дело.

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Незаконная перепланировка квартиры может привести к административной и даже уголовной ответственности. Об этом в беседа с RT заявил доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев. По его словам, физическим лицам за самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме грозит штраф до 2,5 тысячи рублей.

Если случилось происшествие, в результате которого было повреждено чужое имущество, то владельцы могут через суд затребовать компенсацию материального и морального вреда.

Учитывая тяжкие последствия, в отношении собственника квартиры может быть возбуждено уголовное дело. Такие прецеденты уже были.