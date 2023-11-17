Конструктор из Татарстана показал тренажеры для помощи раненым в зоне СВО бойцам

Тренажеры Марата Ильясова могут применяться для реабилитации пациентов, получивших боевые травмы, а также людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, ДЦП и прошедших протезирование.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Команда фонда «Защитники Отечества» посетила презентацию авторских тренажеров Марата Ильясова в Национальном медико-хирургическом Центре имени Пирогова.

Механик, медик и реабилитолог Ильясов из Татарстана уже 16 лет остается парализованным после автомобильной аварии. Объехав множество реабилитационных центров в России и за границей мужчина пришел к выводу, что ни один из существующих тренажеров не дает необходимую свободу движений.

«Я постоянно сталкивался с проблемами подвижности суставов, занимаясь на существующих тренажерах. Мною созданы 12 различных многофункциональных моделей, предназначенных для реабилитации различных групп мышц. Они подходят для людей с небольшими нарушениями подвижности и для полностью парализованных. Уверен, мои тренажеры подойдут и для реабилитации защитников нашей Родины. Сегодня тренажеры прошли апробацию в шести реабилитационных центрах, на них позанимались порядка 2 000 пациентов этих центров», - рассказал Ильясов.

Во время презентации были представлены сами тренажеры и продемонстрированы возможности их использования на практике.

Тренажеры Ильясова получили регистрационные удостоверения, что стало признанием его заслуг. Часть тренажеров поставлены в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова», где будут проведены их клинические испытания.