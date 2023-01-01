Российские войска уничтожили шесть украинских ДРГ в Запорожской области и ДНР

На Южно-Донецком направлении в Запорожской области украинские боевики безуспешно пытались контратаковать с целью вернуть потерянные позиции, рассказали в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

ВС РФ удалось уничтожить шесть диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики», - заявил он.

Конашенков также рассказал, что на Южно-Донецком направлении у села Дорожнянка в Запорожской области украинские боевики безуспешно пытались контратаковать с целью вернуть потерянные позиции.

Благодаря ударам российской артиллерии и действиям наших бойцов все контратаки удалось отразить, добавил официальный представитель военного ведомства. Таким образом, были уничтожены более пятидесяти украинских националистов, а также две боевые бронемашины и три автомобиля.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала специальной военной операции на Украине удалось уничтожить 355 самолетов, 199 вертолетов, 2 779 беспилотников, 399 ЗРК, 7 350 танков и других боевых бронемашин, 957 боевых машин РСЗО, 3 756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 859 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.