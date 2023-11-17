Глава комитета Думы по бюджету и налогам Макаров намекнул, что уходит

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что представляет перед депутатами бюджет, «наверное, в последний раз».

«Сегодня я докладываю здесь 32-й бюджет. Если считать фонды, то 60-й, юбилейный. Ну и, наверное, последний», - сказал Андрей Макаров.

Депутат напомнил, что возглавил комитет в 2011 году. По его словам, это была тяжелая, ответственная и самая интересная работа в его жизни.

Ранее СМИ называли Макарова в числе кандидатов на пост главы Счетной палаты, которая вакантна с момента ухода Алексея Кудрина. Официальной информации на этот счет нет.