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Роналду первым забил десять мячей за сборную в 38 лет

Владимир Рубанов
11:30 17.11.2023
Кроме того, Криштиану обновил свой же рекорд по общему количеству голов за национальные команды.
Роналду первым забил десять мячей за сборную в 38 лет
© Фото: Daniela Porcelli, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил очередной рекорд. В гостевом матче квалификации Евро-2024 против сборной Лихтенштейна он забил свой десятый гол за национальную сборную. Ранее никому не удавалось это сделать в возрасте 38 лет.

Кроме того, Роналду обновил свой же рекорд по общему количеству голов за национальные команды. Теперь у него их 128, у Али Даеи из Ирана - 109. Аргентинец Лионель Месси остается третьим со 106 мячами.

Помимо прочего, Криштиану догнал бельгийца Ромелу Лукаку и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2024. У обоих по 10 точных ударов.

Встреча между Португалией и Лихтенштейном завершилась со счетом 2:0. Команда Роналду лидирует в своей группе с 27 очками.

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