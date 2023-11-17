В здании химфака Ереванского госуниверситета произошел взрыв, один человек погиб

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Один человек погиб в результате взрыва в здании Ереванского государственного университета, сообщает Минздрав Армении. Еще трое пострадавших госпитализированы, их обследуют врачи.

Взрыв произошел в здании факультета химии, потом начался пожар, сообщил портал Oragir.News. В числе пострадавших есть сотрудник патрульно-постовой службы, который отравился дымом при выполнении эвакуационных работ.

Пострадавших увезли с места происшествия с ожогами. Внутри здания работают пожарные, они выясняют причину случившегося.

Пожар произошел в подвальном помещении первого корпуса университета, в небольшой комнате, где переодеваются сотрудники санитарной службы, сообщил Sputnik Армения. По словам коменданта здания, все пострадавшие - мужчины 50-60 лет.