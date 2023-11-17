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Собака президента Молдавии укусила за руку лидера Австрии

Елизавета Кондрикова
00:14 17.11.2023
Австрийский президент Александер ван дер Беллен появился после инцидента с перевязанной ладонью.
Собака президента Молдавии укусила за руку лидера Австрии
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh Globallookpress
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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена, когда тот наклонился к псу по кличке Кодруц, чтобы погладить его. Об этом стало известно из публикации румынского телеканала TVR.

«Собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусила его за руку», - сообщил телеканал.

Позже австрийский президент показался на пресс-конференции с Майей Санду с перевязанной рукой, затем на костяшках его пальцев были только пластыри. Президент Санду пояснила, что собака испугалась большого количества людей вокруг.

Ван дер Беллен прибыл в Молдавию с рабочим визитом, среди целей - встреча с молдавским лидером. В частности, он выразил сожаление, что ранее Австрия наложила вето на вступление Кишинева в Шенгенскую зону Евросоюза, и выразил надежду на то, что это решение будет пересмотрено в будущем.

В начале ноября в Еврокомиссии посоветовали начать переговоры по поводу вступления Молдавии в Евросоюз на основе прогресса по выполнению Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.

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