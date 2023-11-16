В Иркутской области под лед провалился вездеход, погибли четыре вальщика леса

Трагедия произошла в минувшую среду на реке Ичера.

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В Иркутской области на реке Ичера провалился под лед вездеход, который перевозил работников геологоразведочной компании. В результате происшествия погибли четыре человека, работавшие вальщиками леса. Двоим удалось спастись.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Сейчас следователи проводят осмотр и допрашивают очевидцев произошедшего. Вездеход с привлечением тяжелой техники подняли из воды.